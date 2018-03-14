شاهد.. شجاعة رجل أمن تطيح بمروج للحبوب المخدرة

نايف السالم(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر شجاعة أحد رجال الأمن رجال ألمع في القبض على مروج للحبوب المخدرة.

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثق بواسطة كاميرات المراقبة، مرور رجل الأمن بمركبته على المروج الذي تواجد في الشارع أمام أحد المحال إلا أنه حاول التخفي والدخول إلى المحل.

وعاد رجل الأمن مرة أخرى بمركبته التي أوقفها على باب المحل وقام باقتياد المروج المخالف إلى الخارج.