بالصور.. عقد شراكة بين ” ارتقاء الرياضي ” و ” عناية “

سعيد العجل(صدى):

وقعت إدارة مركز ارتقاء الرياضي عقد شراكة مع الجمعية الخيرية الصحية ” عناية ” ، في مقرها بمدينة الرياض، وذلك بغية تحقيق أهدافهما تجاه دعم العمل التطوعي في المجتمع، وقد مثل التوقيع على هذه الاتفاقية من قبل مركز ارتقاء الرياضي الأستاذ محمد بن عبد الله الغوينم الرئيس التنفيذي.

من جانب الجمعية الخيرية الصحية ” عناية ” وعن جانب جمعية عناية نيابة عن مديرها العام الدكتور سلمان بن عبد الله المطيري ، مدير ادارة التطوع الأستاذ نواف بن سهاج العتيبي.

وتهدف هذه الشراكة الى تحقيق عدد من أهداف الرؤية الوطنية 2030 حيث يمكن من خلالها زيادة عدد المتطوعين في المملكة، ورفع نسبة ممارسي الرياضة في المجتمع، وتعزيز الصحة العامة للأفراد بالتوعية بالسلوكيات الصحية.

من جانبه أكد رئيس مركز ” ارتقاء ” محمد عبدالله الغوينم أن توقيع هذه الشراكة مع ” عناية ” يأتي امتداداً لسلسة الشراكات الاجتماعية للمركز كما “نحرص في ” إرتقاء ” على تفعيل المسؤولية الاجتماعية مع جميع الجهات الخيرية التي تخدم المجتمع و ذلك من خلال نشر ثقافة التطوع ودعم المتطوعين.

