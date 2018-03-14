رسميًا.. اختيار محترف الهلال السابق مديرًا رياضيًا لمنتخب رومانيا للشباب

ماجد محمد(صدى):

أعلن الاتحاد الروماني لكرة القدم عن تعيين نجم الكرة السابق هناك ، محترف الهلال السعودي والعين والأهلي الإماراتيين ، المدير الفني السابق لستيوا الروماني ميريل رادوي مديراً رياضياً لمنتخب رومانيا تحت 21 عاماً .

ويعد رادوي، من أهم اللاعبين الرومانيين في الفترة الأخيرة حيث عددت إنجازاته والتي كان منها صعوده للدور قبل النهائي في كأس الاتحاد الأوروبي مع ستيوا واحترافه في الهلال السعودي والعين والأهلي الإماراتيين .

ويذكر أن المنتخب الروماني تحت 21 عاما، يشارك التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم القادمة في عام 2019 إذ يحتل المركز الأول في مجموعته الثامنة .