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التعليق الأول لاتحاد الكرة الإنجليزي بعد مقاطعة بريطانيا للمونديال

التعليق الأول لاتحاد الكرة الإنجليزي بعد مقاطعة بريطانيا للمونديال
نواف السالم(صدى):

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، إن قرار المسؤولين البريطانيين بشأن عدم حضور مباريات بطولة كأس العالم في روسيا ، سيتم مناقشته مع الحكومة البريطانية ، بشأن تواجد المنتخب في البطولة خلال يونيو المقبل .

وأشار الاتحاد الإنجليزي ، في بيان له ، إلى أن الأولوية في كل مباريات إنجلترا ، تتسم بالتأكيد على الأمن وأمان الجماهير واللاعبين والجهاز الفني .

وأضاف قائلًا ” سنتخذ كل الإرشادات السياحية من مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث – الاتحاد الذي يضم دول المملكة البريطانية – ” .

وجاء ذلك بعدما أعلنت بريطانيا ، أن المسؤولين الرفيعين والعائلة المالكة ، سيمتنعون عن حضور بطولة كأس العالم للعام الجاري ، في روسيا ، معلنة المقاطعة ، بعد حادث تسميم لتسميم العميل سيرجي سكريبال ، وابنته ، خلال الرابع من مارس الجاري .


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