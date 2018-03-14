التعليق الأول لاتحاد الكرة الإنجليزي بعد مقاطعة بريطانيا للمونديال

نواف السالم(صدى):

أكد الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ، إن قرار المسؤولين البريطانيين بشأن عدم حضور مباريات بطولة كأس العالم في روسيا ، سيتم مناقشته مع الحكومة البريطانية ، بشأن تواجد المنتخب في البطولة خلال يونيو المقبل .

وأشار الاتحاد الإنجليزي ، في بيان له ، إلى أن الأولوية في كل مباريات إنجلترا ، تتسم بالتأكيد على الأمن وأمان الجماهير واللاعبين والجهاز الفني .

وأضاف قائلًا ” سنتخذ كل الإرشادات السياحية من مكتب الشؤون الخارجية والكومنولث – الاتحاد الذي يضم دول المملكة البريطانية – ” .

وجاء ذلك بعدما أعلنت بريطانيا ، أن المسؤولين الرفيعين والعائلة المالكة ، سيمتنعون عن حضور بطولة كأس العالم للعام الجاري ، في روسيا ، معلنة المقاطعة ، بعد حادث تسميم لتسميم العميل سيرجي سكريبال ، وابنته ، خلال الرابع من مارس الجاري .