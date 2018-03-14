الاتصالات السعودية: نعمل على تطوير خدمة نظام المدفوعات

علي القحطاني(صدى):

أكدت الاتصالات السعودية STC, أنها تعمل على تطوير خدمة نظام المدفوعات الرقمية Digital Paymentبما يتوافق مع توجهات مؤسسة النقد العربي السعودي، ووحدة التحول الرقمي، وذلك بالانسجام مع استراتيجية الشركة للنمو والتحول الرقمي، وبالتوازي مع دورها الرائد في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الشركة أن ما تم تداوله من فيلم قصير عن الخدمة لا يعدو كونه يمثل ماهيّة الخدمة التي نطمح لتقديمها لعملائنا ضمن باقات الخدمات والمنتجات التي توفرها الشركة، حال الحصول على الموافقات اللازمة.