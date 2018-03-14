الإعلام الخيري بالشرقية يناقش إدارة الأزمات الإعلامية بالعمل الخيري

سعيد العجل(صدى):

يناقش مساء اليوم عدد من الإعلاميين والعاملين والمهتمين بالقطاع الخيري بالمنطقة الشرقية إدارة الأزمات الإعلامية بالعمل الخيري وذلك بديوانية إعلاميي القطاع الخيري بالمنطقة الشرقية التي تنظمها جمعية عنك الخيرية بالتعاون مع لجنة التنمية الاجتماعية بروضة الدمام.

وقال مدير العلاقات العامة والإعلام بجمعية عنك محمد الفارس أن الديوانية تناقش اليوم عددا من المحاور يستعرضها مستشار التواصل الاجتماعي في مجلس المنطقة الشرقية راكان العيادة. وتتناول إدارة الإعلام الخيري لأزمات القطاع وقوة التأثير في وسائل التواصل الاجتماعي وأخطاء التصميم والنشر في قطاع العلاقات العامة والإعلام الاجتماعي والمنافسة بالمحتوى المتميز.

من جانب آخر أكد الإعلامي والمختص في الإعلام الخيري محمد فؤاد غنيم على أهمية اللقاء الذي يضم عدد من جمعيات المنطقة الشرقية ودوره في تبادل الخبرات بين العاملين بالقطاع وكشف غنيم عن دراسة أجريت في مجال الإعلام الخيري شملت 127 مديراً للجهات الخيرية ودلت نتائجها على ضعف العاملين بالعلاقات العامة والإعلام في القطاع الخيري من حيث المهارات الوظيفية.

مشيدا بدور هذا اللقاء في تنمية مهارات العاملين بالقطاع مطلقا دعوة للمراكز التدريبية المتخصصة في العمل الخيري لبناء برامج تأهيلية للعاملين في العلاقات العامة والإعلام بالجهات الخيرية، بالإضافة إلى دعوة المؤسسات المانحة لدعم البرامج التأهيلية لمسؤولي العلاقات العامة والإعلام بهذه الجهات مشددا على ضرورة اهتمام الجهات الخيرية بوسائل التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني لها وتفعيل عملية التجاوب السريع مع استفسارات الجمهور عبر هذه الوسائل قائلا أن هذه الوسائل الإلكترونية تعد واجهة المؤسسة الخيرية لدى المجتمع وتساهم بشكل كبير في تشكيل الصورة الذهنية لها وأوضح غنيم سبل نجاح العلاقات العامة والإعلام في المؤسسات الخيرية التي تبدأ بتحديد الجمهور المستهدف، وكسب صداقة وتعاون الإعلاميين، وإعداد المواد الجاهزة للصحافة والإعلام، والاهتمام بالمضمون والقالب الفني للرسالة، واختيار الأوقات المناسبة لبث الرسائل الإعلامية، واستخدام التقنية الرقمية في العرض والتسويق، واستخدام واستبدال الكلمة بالصورة، والصورة بالفيديو قدر المستطاع لتكون أساس التواصل والتأثير وتبسيط رسالة المحتوى ليفهمها الجمهور، واستخدام القصص الإنسانية الحية، مبينا تأثير الإعلام على تنمية موارد الجهات الخيرية وأثره على الداعمين والجهات المانحة في اتخاذ قرار الدعم .

