المعارضة القطرية تكشف مخطط التمويل الإيراني للدوحة

طلال الضوي(صدى):

كشف ائتلاف المعارضة القطرية ، الاستراتيجية المتبعة ، والتي ينسق من خلالها النظام الإيراني مع تنظيم الحمدين ، عملياتهم المختلفة لزعزعة امن واستقرار المنطقة العربية .

وسخر ائتلاف المعارضة عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” ، من الوسائل الإعلامية التي أوضحت هدف زيارة الحرس الثوري الإيراني إلى الدوحة ، قائلًا ” يشكر إئتلاف المعارضة القطرية بعض الاعلام العربي والاجنبي على مقاربته الصحيحة لأهداف زيارة وفد الحرس الثوري الايراني الى الدوحة تحت غطاء المشاركة في معرض الدفاع البحري.والتي بينت كيف ينسق النظام الايراني والقطري عملياتهم المزعزعة لإستقرار المنطقة ” .

وتابع ” وفي جديد هذه الاستباحة، تخصيص حسابات بنكية ومحافظ استثمارية لأموال قادة ومؤسسات الحرس الثوري وشركاته من اجل دعم نقص السيولة الذي تسبب به نظام تميم وفي الوقت نفسه تأمين ملاذات آمنة للنقد الايراني بعملات صعبة ” .

وأوضح الائتلاف ، أن هذه الأموال تنقل أسبوعيًا في طائرات إيرانية مدنية ، إلى قطر ، لتتولى عربات نقل تابعة لأجهزة الأمن القطري ، عملية نقلها إلى بنكين قطريين ن ليتحكم ” تميم ” فيهما بشكل مباشر ، بالاشتراك مع وزيري الداخلية والدفاع .

وأضاف ائتلاف المعارضة قائلًا ” شعب قطر الشريف يرفض رفض باتا ان يدخل المال الفارسي المشبوه والممول لميليشيات ايران المذهبية في المنطقة الى قطر الحبيبة وأن يتشارك ويدنس مدخراته وامواله التي يجهد يوميا لإبقائها بعيدة عن اطماع تميم وحاشيته ” .