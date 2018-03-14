بالفيديو.. سرقة مواطن في سوق المعيقلية بالرياض

علي القحطاني(صدى):

تداول رواد ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لمواطن يروي فيه كيف تعرض للسرقة أثناء تسوقه في المنطقة التجارية الشهيرة في ” حي الديرة ” وسط مدينة الرياض.

وأظهر الفيديو المواطن جالس وجيبة ممزق وبدأ يروي ما حدث، فقال إنه صرف مبلغ 5 آلاف ريـال؛ لشراء مشالح، وأثناء حمله لبعض الأغراض فاجأه شخصان يستقلان دراجة نارية وخطف أحدهما محفظته من جيبه.

وأوضح أن الشخصين من ذوي البشرة السمراء، واستوليا على المحفظة التي كانت بها بطاقاته الشخصية ومبلغ يُقدَّر بثلاثة آلاف ريـال.