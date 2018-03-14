بالصور.. مشرف كليات الأفلاج يرعى بطولة كرة الطائرة الشاطئية ويتوّج البطل بالكأس

سعيد العجل(صدى):

رعى المشرف على كليات الجامعة في محافظة الأفلاج الدكتور مسفر الكبيري عصر اليوم الأربعاء بطولة كرة الطائرة الشاطئية التي تنظمها كليات جامعة الأمير سطام بالأفلاج بالتعاون مع عمادة شؤون الطلاب.

وشارك في البطولة التي أقيمت بالمدينة الجامعية بالأفلاج كل من كلية العلوم والدراسات الإنسانية بالأفلاج وكلية المجتمع بالأفلاج وكلية التربية بوادي الدواسر بالإضافة إلى كليتي الصيدلة والعلوم بالخرج.

وحصل فريق كلية العلوم في الخرج على المركز الأول وكأس البطولة بعد تغلبه على فريق كلية الصيدلة بالخرج في المباراة النهائية، فيما حصل فريق كلية الصيدلة في الخرج على المركز الثاني.

وتأتي هذه البطولة التي استضافتها كليات الأفلاج ضمن أستعداد عمادة شؤون الطلاب للمشاركة بفريق من طلاب جامعة الأمير سطام في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات السعودية للكرة الشاطئية التي تستضيفها جامعة الجوف منتصف الشهر القادم.

وفي ختام البطولة ودع الكبيري الفرق المشاركة والضيوف بمثل ما استقبلوا به من حفاوة وتكريم.

