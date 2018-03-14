برعاية أمير الشمالية.. 20 فريقا من رواد الأعمال يبحثون تنمية اقتصاديات المنطقة

سعيد العجل(صدى):

بتوجيه ورعاية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية نظمت إمارة المنطقة ورشة عمل بعنوان ” رواد الأعمال واقتصاديات المنطقة ” في مقر الغرفة التجارية بعرعر وأدارها الدكتور سعد العباد مستشار التنمية البشرية .

واستهدفت ورشة العمل حوكمة ريادة الأعمال من خلال التأكد من سلامة الخطط ووتيرة التنسيق وكفاءة الأداء من خلال مؤشرات القياس وتحديد الفجوات والتأكد من خطط معالجة الفجوات.

وشملت ورشة العمل التعريف بمفهوم وفلسفة ريادة الأعمال وأهم مقومات النجاح وأبرز التحديات التي تواجه ريادة الاعمال في المنطقة وبحث أبرز الفرص الاستثمارية في المنطقة.

وانتظم ٢٠ فريقا من الشابات والشباب من مختلف محافظات ومدن وقرى المنطقة لبحث آفاق تنمية العمل الريادي في المنطقة، وخرجوا بابتكار ١٥ مشروعا رياديا شملت مختلف الاحتياجات الاستثمارية المهمة التي تحتاجها المنطقة.