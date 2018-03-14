الرئيس المصري يجتمع بقادة الجيش والشرطة قبل أيام من الانتخابات الرئاسية

القاهرة(صدى):

اجتمع فخامة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، مع قادة عسكريين وشرطيين؛ لبحث “ مستجدات الحالة الأمنية ” ، قبيل أيام من إجراء الاقتراع الرئاسي المقرر من 26 إلى 28 مارس الجاري.

ووفق بيان لوزارة الداخلية المصرية، التقى السيسي، اليوم، وزيري الدفاع صدقي صبحي والداخلية مجدي عبد الغفار، ورئيس أركان الجيش محمد فريد، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة عباس كامل، بحضور رئيس الوزراء شريف إسماعيل وعدد من قادة الشرطة والقوات المسلحة، بمقر وزارة الداخلية، شرقي القاهرة.

واستعرض وزير الداخلية جهود الشرطة في مكافحة الإرهاب وقوى التطرف في بلاده، من خلال عرض أفلام تسجيلية بينت دور الشرطة في العملية الشاملة “ سيناء2018 ” لمواجهة الإرهاب في شمال سيناء، شمال شرقي البلاد.

وذكر البيان أن السيسي، اطلع على جهود الشرطة في مجال الأمن الجنائي خلال الفترة من عام 2014 حتى 2017، من خلال ضبط تشكيلات عصابية في مختلف أنواع الجرائم، ومداهمة آلاف من البؤر الإجرامية. دون تفاصيل أكثر.

وأعرب فخامته عن تطلعه لقيام المواطنين المصريين بالمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، أيًا كانت توجهاتهم وآراؤهم، للمساهمة في بناء بلاده وتعزيز استقرارها، وفق البيان.