اللقاء التعريفي بمبادرة التأهيل المهني بتقنية البنات بالمدينة

نايف السالم(صدى):

أقامت الكلية التقنية للبنات بالمدينة المنورة يوم الأربعاء الموافق 26-6-1439هـ اللقاء التعريفي بمبادرة التأهيل المهني بحضور مديرة إدارة التوجيه والإرشاد بإدارة تعليم المدينة أ/ مريم العنزي وعدد من المشرفات بالإضافة الى 12 مرشدة طلابية و28 طالبة من المرحلة الثانوية.

تم خلال اللقاء التعريف بالكلية التقنية وأقسامها التدريبية، ثم عرفت عميدة الكلية أ / فاطمة بولاقي بمبادرة التأهيل المهني وأهدافها ومزاياها، والتي تتلخص بأن تدرس طالبة المرحلة الثانوية بنظام المقررات إحدى مقرراتها الاختيارية في الكلية التقنية بهدف تزويدها بالمهارات الأساسية في المجالات التقنية والمهنية.

ثم تم عمل جولة بالكلية للتعرف على المعامل والتجهيزات وطريقة التدريب والاطلاع على المعرض الخاص بإنتاج متدربات الكلية.

وختاما أُقيمت ورشة عمل للطالبات بعنوان صممي فستانك بتلبيس المانيكان، والتي شهدت تفاعل من الطالبات.

كما قدمت مديرة إدارة التوجيه والإرشاد بإدارة تعليم المدينة أ / مريم العنزي شكرها لعميدة الكلية ومنسوباتها لحسن الاستقبال ولجهودهن المبذولة لتجهيز اللقاء وإثرائه، والتي أفادت انه تم التعرف من خلال اللقاء على الأقسام التدريبية والخدمات المقدمة والتي من شأنها تأهيل الطالبة لسوق العمل مما يخدم أهداف رؤية المملكة 2030 ويستثمر المواهب والطاقات للإسهام بنهضة وطننا.