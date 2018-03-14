بالفيديو.. ضبط مصنع خمور وعمالة مخالفة في الجبيل

نايف السالم(صدى):

نجحت فرق الدوريات والطوارئ بالإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية، من ضبط مصنعي خمور وعدد من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل، ووافدين.

وأوضح المتحدث الإعلامي لفرع الإدارة العامة للمجاهدين بالمنطقة الشرقية بندر بن عبدالعزيز المبارك، أنه أثناء قيام فرق الدوريات والطوارئ بعملها المعتاد يوم الأربعاء، تم الاشتباه بأحد الأماكن التي ترتادها العمالة المخالفة بأحد المزارع التي تتميز بكثافة الأشجار، وبعد تفتيشها تم ضبط مصنع للخمور يديره شخصان من الجنسية البنجلاديشية ويحتوي على عدد برميلين؛ أحدهما بسعة ٣٠ لترًا، والآخر بسعة ٢٥ لترًا، وكانت الخمور جاهزة للترويج، وعدد ٣ براميل بسعات مختلفة وبإجمالي ٤٠٠ لتر تحت الإعداد، وكذلك عثر على أدوات التصنيع؛ حيث عُمل محضر بالمضبوطات وتسليمها لقسم شرطة الجبيل.

وأضاف المبارك أن قوة الدوريات والطوارئ تمكنت أيضاً من القبض على ٤٤ مخالفاً لنظام الإقامة والعمل من جنسيات مختلفة، وكان بحوزة أحدهم مبلغ ٣٥ ألف ريال، بالإضافة إلى ١٦ شخصًا من مجهولي الهوية، وشخصين في قضية تزوير، وحالة سكر واحدة، وتم تسليم المقبوضات لجهات الاختصاص.

وأكد المبارك أن رجال الإدارة العامة للمجاهدين عازمون على محاربة المفسدين ورصد مواقعهم والتعامل معهم بكل وقت.



