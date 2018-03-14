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خريجوا الحاسب الآلي يطالبون المسؤولين بفرص وظيفية

خريجوا الحاسب الآلي يطالبون المسؤولين بفرص وظيفية
عادل الحربي(صدى):

أكد المواطن أحمد يوسف ، خريج الحاسب الآلي ، إنه اجتمع مع وزير التعليم السابق ، مع مجموعة من أقرانه الخريجين ، لبحث مشكلة عدم وجود وظائف في المجال ، إلا أنه وعد بإنشاء حلول للموضوع ولم ينفذ ذلك .

وأشار ” يوسف ” ، خلال حواره لبرنامج ” معالي المواطن ” ، مساء اليوم الأربعاء ، إلى أنه تخرج من الكلية منذ أكثر من 7 سنوات ، وبالرغم من ذلك ، لم يقدم وزير التعليم الحالي أي حلول ، قائلًا ” ليس بيدي شئ ، وانتظروا 3 أو 4 سنوات ” .

ولفت إلى أن أغلب الملتحقين بتخصص الحاسب الآلي ، كانوا يعتقدون أنه مجال شاغر بالوظائف ، إلا أن الحقيقة كانت عكس المتوقع .

وفي سياق متصل ، أوضح المواطن هاني الزهراني ، أنه تخرج من نفس التخصص منذ 7 سنوات أيضًا ، مضيفًا أن خريجي التخصص توجهوا لوزارة الخدمة المدنية ووزارة التعليم ، إلا ان ذلك كان دون جدوى .

وأضاف خلال حواره للبرنامج ، أن الخريجين تقدموا بطرح حلول إلى الوزارات ، إلا أن المسؤولين لم يتفاعلوا معها ، منوهًا أن هناك مشاريع متعثرة بالمملكة منذ عام 1423 هـ ، والتي يعد أبرزها مشروع الملك عبدالله رحمه الله ، بإضافة الحاسب الآلي لجميع المراحل التعليمية وهو ما لم ينفذ حتى الآن ، بالإضافة إلى مشروع إنشاء معامل حاسب آلي على مستوى المملكة ، ولم يتم العمل به حتى اليوم .


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