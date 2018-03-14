الموافقة على نتائج دراسة الحلول لمعالجة أضرار السيول بالدلم

عادل الحربي(صدى):

صدر أمر سامي كريم ، بالموافقة على توصيات اللجنة المكلفة من إمارة منطقة الرياض ، اليوم الأربعاء ، بدراسة الحلول المناسبة لمعالجة أضرار السيول ، بمحافظة الدلم .

وياتي ذلك ، عبر تطبيق الإحداثيات الصادرة من الهيئة العليا لتطوير المدينة ، وهيئة المساحة الجيولوجية ، لتحديد مسارات أودية الدلم .

وطالبت إمارة الرياض ، أصحاب الممتلكات المتداخلة مع إحداثيات حرم الأودية ، بسرعة تقديم ما يثبت ملكيتهم لها ، وذلك للجنة المختصة بالمحافظة ، خلال الفترة من ١٤٣٩/٦/٢٥ حتى ١٤٣٩/٧/٢٥ .