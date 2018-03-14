شاهد.. ابن فطيس لـ ” ولي العهد ” : من ممشاك نسمع رعود

عادل الحربي(صدى):

كتب الشاعر محمد بن فطيس المري، عبارات تعبر عن الإعجاب والإشادة في أبيات شعرية، خاصة بصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد يحفظه الله، وما يتمتع به سموه من حكمة وحنكة وقوة في الإرادة.

كما تضمنت قصيدة ” ابن فطيس ” التي نالت إعجاب الكثير، وتم تناقلها بشكل كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الحكمة السياسية التي يتميز بها سمو ولي العهد ورؤيته المستقبلية، وعزمه القوي، وحنكته السياسية التي تميز بها منذ صغره على يد والده الملك سلمان -حفظه الله- واستمدها من المؤسس الملك عبدالعزيز غفر الله له.

وتناولت قصيدة الشاعر مواقف سمو ولي العهد المشرفة على المستوى العالمي.

