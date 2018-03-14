لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة تصدر 6 عقوبات

ماجد محمد(صدى):

أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد كرة القدم ، 6 قرارات ، مساء اليوم الأربعاء ، حيث فرضت غرامة مالية على المدير الرياضي التنفيذي لنادي الشباب ، خالد الزيد ، قدرها 20 ألف ريال ، خلال 30 يومًا من صدور القرار ، وذلك بسبب تواجده في غرفة تبديل الملابس قبل مباراة فريقه أمام النصر ، ضمن دوري المحترفين ن بدون وجود اسمه في الكشف الرسمي للمباراة .

وألزمت اللجنة ، مصور نادي الباطن رمضان المتعب ، بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ، لتواجده في أرض الملعب بعد نهاية مباراة فريقه أمام الفتح ، ضمن دوري المحترفين ، دون وجود اسمه بالكشف الرسمي .

وقررت لجنة الانضباط والأخلاق ، إلزام اللاعب مدير الاحتراف في نادي الفتح خالد السعود ، بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ، لتواجده بغرفة تبديل الملابس الخاصة بفريقه ، خلال لقاء الباطن ، ضمن دوري المحترفين ،د ون وجود اسمه بالكشف .

وطالبت نادي أحد ، بدفع غرامة مالية قدرها 10 آلاف ريال ، لقيام جمهور النادي بقذف كأس ماء ، خلال الدقيقة الـ 66 من مباراة الفريق أمام الفيحاء ، ضمن دوري المحترفين ، فضلًا عن إلزام لاعب الباطن أيمن المثلوثي ، بغرامة مالية قدرها 20 ألف ريال ، لتواجده بغرفة تبديل الملابس قبل المباراة ، دون وجود اسمه في الكشف ، خلال مباراة فريقه أمام التعاون ضمن دوري المحترفين .

وقررت اللجنة ، إيقاف لاعب نادي الهلال سلمان الفرج ، 4 مباريات رسمية ، وإلزامه بغرامة مالية قدرها 40 ألف ريال ، لتلفظه بألفاظ بذيئة ومهينة ، تجاه حكم مباراة فريقه أمام الاتفاق ، ضمن دوري المحترفين .