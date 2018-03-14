بالفيديو والصور.. حفل تخريج الدورة التأهيلية لدوريات أمن الطرق والتدخل السريع

سعيد العجل(صدى):

نيابة عن الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية رعى الفريق أول سعيد عبدالله القحطاني مساعد وزير الداخلية لشؤون العمليات المشرف على الأمن العام، وبحضور الفريق أول خالد بن قرار الحربي قائد قوات الطوارئ واللواء غرم الله الزهراني نائب مدير الأمن العام وعدد من المسؤولين حفل تخريج الدورة التأهيلية لدوريات أمن الطرق ودورة المهمات والتدخل السريع والمنعقدة بقوات الطوارئ الخاصة وذلك بمركز الأمير نايف للعمليات الخاصة والتطبيقات المتقدمة بمحافظة ضرما.

عبر الدورة تم إلحاق 1011 متدرب من مختلف مناطق المملكة بدورة مكثفة بمراكز التدريب التخصصية بقوات الطوارئ الخاصة في مدن الرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وعسير، وقد تلقى المتدربون في هذه الدورة جميع العلوم والمعارف والمهارات التكتيكية والميدانية اللازمة لأعمال القوات الخاصة لأمن الطرق.

وتلقى الخريجون دورات في مهام وواجبات أمن الطرق والإسعافات الأولية والتعامل مع الجمهور ونظام المرور ولائحته التنفيذية والإجراءات الأولية في تحقيق الحوادث والرماية (رماية التأشير ورملية الثقة) والمطاردة والقبض على الجناة وكذلك أعمال مراكز الضبط الأمني الدائمة والمفاجئة والأنظمة المتعلقة بمهام أمن الطرق.

واستفاد الخريجون في هذه الدورة من الدعم الذي وفرت وزارة الداخلية ممثلة بالأمن العام ومن الأنظمة والإمكانيات التي وفرتها قوات الطوارئ الخاصة من خلال مراكز التدريب التخصصية والتي مكنتهم من تلقي أفضل العلوم وتبني المهارات المطلوبة للعمل الميداني والتي ستساعدهم على أداء الأعمال المناطة بهم بإتقان بما ينعكس إيجابا على مستوى وجودة العمل في القوات الخاصة لأمن الطرق ويسهم في رفع السلامة المرورية والحد من وقوع الجريمة وتقديم الخدمات الإنسانية اللازمة لسالكي الطرق.