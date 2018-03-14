بالصور.. الهلال يواصل تحضيراته الميدانية لمواجهة القادسية

نواف السالم(صدى):

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم تدريباته؛ استعدادًا لملاقاة مضيفه “القادسية”، مساء يوم بعد غد الجمعة، في لقاء مؤجل من الجولة الـ١٨ للدوري السعودي للمحترفين.

واصل فريق الهلال الأول لكرة القدم مساء اليوم الأربعاء، تدريباته استعدادًا لملاقاة مضيفه “القادسية”، مساء يوم الجمعة المقبل، في لقاء مؤجل من الجولة الـ18 للدوري السعودي للمحترفين.

وركز مدير الجهاز الفني الأرجنتيني “خوان براون” على النواحي التكتيكية، حيث بدأ المران بتدريبات التسلم والتسليم والتحرّك السليم، فرض بعدها “براون” تدريبات مخصّصة في حالتي الدفاع والهجوم، قبل أن يطبّق عددًا من الجمل التكتيكية التي يود انتهاجها في اللقاء، اختتمها بمناورة على كامل مساحة الملعب، وسط متابعة صاحب السمو الأمير نواف بن سعد رئيس مجلس إدارة النادي.