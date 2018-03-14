تركي آل الشيخ: لم أفضل تعاقد النادي الأهلي مع ” رامون دياز “

نواف السالم(صدى):

قال تركي آل الشيخ, رئيس الهيئة العامة للرياضة, إنه لم يُفضل تعاقد النادي الأهلي, مع الأرجنتيني ” رامون دياز ” المدير الفني السابق لنادي الهلال، مبدياً حزنه للهجوم الذي يتعرّض له من قبل جمهور الهلال.

وأكّد آل الشيخ، من خلال حوار له في ” الرياضية ” ، أن ” جمهور الهلال يريدون أن يجعلوا مني شماعة لأخطاء ناديهم ” ، مضيفًا أنه لم يفضّل تعاقد الأهلي مع دياز بعد تواصلهم معه لاستشارته، حيث كان الأرجنتيني من ضمن الخيارات.

وكان رئيس الهيئة العامة للرياضة نفى في أكثر من مناسبة اتهامات جمهور الهلال له بالتدخل في شؤون النادي، وأنه كان سبباً في رحيل المدير الفني للفريق.