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حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس

حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس
سالم المطيري(صدى):

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، أن هناك توقعات تشير إلى نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار ، تؤدي للحد من مدى الرؤية الأفقية، على الرياض والقصيم ونجران، والأجزاء الشمالية للمنطقة الشرقية، بالإضافة إلى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية والمنطقة الغربية.

وأشارت الأرصاد ، إلى أن السماء تكون غائمة جزئيًا على هذه المناطق، بالإضافة إلى توقعات بهطول أمطار رعدية على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة ، بالإضافة إلى القصيم لتمتد إلى حفر الباطن ، وذلك يوم غد الخميس.


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