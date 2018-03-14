بالصور.. بلدية العويقيلة تبدأ معالجة التشوه البصري بالمركوز

سعيد العجل(صدى):

بمتابعة وتوجيه من رئيس بلدية محافظة العويقيلة الدكتور ” محمد بن هلان الوردة ” تقوم البلدية بمعالجة وازالة التشوه البصري بقرية المركوز.

يتضمن التشوه البصري كل ما يسيء للمظهر العام سواء مظهر ارصفة الشوارع والحدائق والمرافق العامة وازالة المخلفات داخل الاراضي والاحياء السكنية وازالة السيارات التالفة وتأهيل مخلفات بعض الشوارع والتي كانت نتيجة لأعمال قديمة وكذلك صيانة الانارة وغير ذلك مما يتسبب بمظاهر التشوه البصري.

وأكد ” الوردة ” بأن البلدية تعمل ضمن خطة و جدول زمني لتقديم افضل الخدمات للمواطنين وإزالة التشوه البصري بالمحافظة والقرى التابعة لها.

