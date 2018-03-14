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بعد المقاطعة البريطانية.. أبرز مبررات انسحاب الدول من المونديال

بعد المقاطعة البريطانية.. أبرز مبررات انسحاب الدول من المونديال
ماجد محمد(صدى):

أحيا قرار بريطانيا مقاطعة كأس العالم في روسيا بشكل رسمي ، حوادث مشابهة إلى الذاكرة ، لعمليات انسحاب شهيرة في تاريخ المونديال من مختلف دول العالم .

وبالرغم من أن هذا لا يعني انسحاب المنتخب البريطاني من المونديال ، إلا أنه تعد أبرز حوادث المنتخبات المنسحبة ؛ رفض الأوروغواي في البطولة الأولى بإيطاليا ، وذلك بسبب عدم حضور المنتخبات الأوروبية إلى مونتفيديو للمشاركة ، فيما كان أكثر المواقف طرافة ، عندما طلب المنتخب الهندي اللعب بدون أحذية .

وقررت منتخبات إنجلترا وإيرلندا وويلز وسكوتلاندا ، رفض المشاركة في المونديال الإيطالي أيضًا ، حيث يرون أن بطولاتهم المحلية أفضل بكثير من كأس العالم ، حتى أن عضو الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم تشارلز سوتكليف ، وصف المونديال بـ ” النكتة ” .

وفي بطولة المونديال عام 1985 ، رفضت إيران ومصر وإندونيسيا والسودان ، اللقاء مع إسرائيل ، والتي تم نقلها للعب مباراة فاصلة مع ويلز ، وهي أحد المنتخبات الغير متأهلة ، إلا أنها خسرت .

ورفض الاتحاد الإفريقي مسبقًا ، المشاركة في البطولة التي أقيمت بالمكسيك عام 1970 ، بعدما منح فيفا مقعدًا واحدًا فقط لقارات أوقيانوسيا وآسيا وإفريقيا ، لتمتنع عن المشاركة في التصفيات ، للمرة الأولى التي يقاطع فيها المونديال قارة بأكملها .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 465 ] نشر منذ 26 دقيقة

كيف قاطعت دول افريقيا كاس العالم 1970م بطولة كاس العالم التي اقيمت في المكسيك والمنتخب المغربي شارك في تلك البطولة وكانت نتائجه كالتي :

المانيا 2 المغرب 1

                   بيرو3 المغرب 0 

                  بلغاريا 1 المغرب 1 ..سجل اهداف المغرب في هذه البطولة الاول محمد جرير والثاني مهوب غزواني

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