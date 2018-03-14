بالصور.. ” النقل والطرق ” بعسير تنتهي من أعمال الصيانة بطريق قرية رجال ألمع

سعيد العجل(صدى):

بمتابعة من مدير عام فرع وزارة النقل والطرق بمنطقة عسير المهندس ” مبارك بن ناصر المطوع ” ومدير إدارة الصيانة ” يحيى أبو ناصر ” وجهاز الإشراف، أنهت إدارة الطرق بمنطقة عسير أعمال إعادة السفلتة الخاصة بالطريق المؤدي للقرية التراثية برجال ألمع وذلك في إطار الصيانة الدورية التي تقوم بها إدارة الطرق بالمحافظة، حيث تم وضع طبقة إضافية من الأسفلت نظراً لتهالك الطريق بسبب كثرة المرور عليه وكذلك بفعل العوامل الجوية تم وضع طبقة جديدة .

من جهته قدم سعادة محافظ رجال ألمع الأستاذ ” صالح بن سعد آل فردان ” شكره لإدارة الطرق على الجهود المبذولة مؤكداً أن طرق المحافظة شهدة طفرة هائلة بما تقوم به الإدارة من مجهودات جبارة في مجال الصيانة والمتابعة الدورية للطرق وتفقد احتياجاتها ووضع اللوحات التحذيرية والإرشادية التي تحد من كثرة الحوادث، مضيفاً أن هذه الجهود تلاقي تقديراً من كافة الجهات وكذلك المسافرين على طرق رجال ألمع.

