متحدث ” التجارة ” يقدم مساعدة للراغبين في تمويل مشروعاتهم

نايف السالم(صدى):

بادر متحدث وزارة التجارة والاستثمار ، عبدالرحمن الحسين ، بتقديم مساعدة معنوية ، للراغبين في تمويل مشروعاتهم ، والحصول على تدريب ومساعدة للبدء بإنشاء هذه المشروعات .

وقال ” الحسين ” ، عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : عندنا أفكار تجارية مين يدعمها ؟ وين نلقى تمويل وتدريب ومساعدة لبدء مشاريعنا ؟ على هذا الرابط قائمة بحاضنات ومسرعات أعمال ( هنا ) ” .

وأوضح متحدث وزارة التجارة ، أن القائمة قادرة على تقديم كل الدعم لمن يحتاجون إليه في بداية مشروعاتهم .