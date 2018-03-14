بالفيديو.. فئران وديدان في كافتيريا بإحدى الجامعات

علي القحطاني(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لأحد الكافتريات بجامعة الأمام عبد الرحمن الفيصل بالدمام توضح تلوث الأطعمة بالحشرات والديدان.

ودشن نشطاء على تويتر هاشتاقا أسموه فضيحة كافتريا كلية الآداب أعلنوا فيه غضبهم لما آل له حال الكافتيريا .