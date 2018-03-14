بالفيديو.. فئران وديدان في كافتيريا بإحدى الجامعات
تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صور وفيديوهات لأحد الكافتريات بجامعة الأمام عبد الرحمن الفيصل بالدمام توضح تلوث الأطعمة بالحشرات والديدان.
ودشن نشطاء على تويتر هاشتاقا أسموه فضيحة كافتريا كلية الآداب أعلنوا فيه غضبهم لما آل له حال الكافتيريا .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44090 ] نشر منذ 1 ساعة
لابد من وقفه صارمه ضد كل مستهتر بصحة عباد الله ,,
بي بي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 47 دقيقة
والله ياخي الي منوم حرمته في البيت وقاعد يأكل من مطاعم ، والحرمه الي تأكل في المطاعم وماتبغى تطبخ تتحمل الوساخه والدود انا لو اني في مطعم ليش اهتم بالنظافة اكل ماني مسويه لنفسي ولا لأهلي ولكن اكل تجاره فلوس عادي في حريقه
بي بي[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 43 دقيقة
لا يغركم في بعض المطاعم مسوين نفسهم نظافة قدام الزبون وقفزات وحركات ترا اغلبهم ينخش خشمه ويطبخ ويمسح عرقه بيده وحك الخلفيه ويرجع يسوي لكم لكن هذا داخل المطعم محد يدري ، لكن هذا دود وصراصير واضحه وأنظف من الأتراك والشاميين وأبو يمن