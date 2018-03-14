اتحاد الكرة يقرر تمديد إيقاف البرازيلي دل نيرو

طلال الغامدي(صدى):

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم ” الفيفا ” ، قرارًا بتمديد عقوبة الإيقاف المؤقت لرئيس الاتحاد البرازيلي ماركو بولو دل نيرو ، لمدة تصل إلى 45 يومًا .

وجاءت عقوبة تمديد الإيقاف ، بعدما أوقفت ” فيفا ” ، ” دل نيرو ” ، خلال ديسمبر الماضي لمدة 90 يومًا ، في إطار ملاحقة العدالة الأمريكية له ، بشأن قضايا تتعلق بالرشى في الاتحاد الدولي للكرة ، والتي تعد الواقعة الأبرز فيها ، هي الاتهامات التي وجهت له ومجموعة أخرى من المسؤولين البارزين ، فيما يتعلق برشاوي لمنح قطر مهمة تنظيم مونديال 2022 .