استبعاد مبولحي وفيغولي من قائمة منتخب الجزائر

نواف السالم(صدى):

اختار مدرب منتخب الجزائر، رابح ماجر، الذي فشل في التأهل لكأس العالم لكرة القدم في روسيا، 24 لاعبًا لمواجهة تنزانيا وإيران وديًا، في وقت لاحق هذا الشهر وخلت التشكيلة من أسماء بارزة مثل سفيان فيغولي والحارس رايس مبولحي.

ويلتقي منتخب الجزائر، الذي يستعد لخوض تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2019، مع تنزانيا على أرضه ثم يواجه إيران في النمسا يومي 22 و27 مارس آذار، على الترتيب.

وخرج مبولحي من حسابات ماجر، رغم تألقه مع الاتفاق السعودي، كما استبعد لاعب الوسط فيغولي الذي يؤدي موسمًا جيدًا مع غلطة سراي وكذلك رياض بودبوز، لاعب ريال بيتيس الإسباني.