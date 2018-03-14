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    مارس

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  3. سقوط مفاجئ لكتلة كبيرة من الثلج يحطم زجاج سيارة

سقوط مفاجئ لكتلة كبيرة من الثلج يحطم زجاج سيارة




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