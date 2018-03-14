مهرجان المعرفة يستمر في استقبال الزوار وتقديم فعالياته على كورنيش جدة

سعيد العجل(صدى):

بين المقدم “ ناصر الزهراني ” المشرف على برنامج أرض المعرفة والترفيه بالمديرية العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة إن المهرجان تنظمه مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة وهو مستمر في استقبال الزوار، ويهدف لشقين للترفيه والمعرفة، للترفيه.

يعتبر الترفيه عامل جذب لجمهور المهرجان حيث يحتوي على مسرح المشاهير والسينما وعلى حديقة الحيوان ومنها اصغر قرد في العالم والمطاعم والإلعاب الكهربائية والإلكترونية للأطفال، بيت الرعب، والمعرفة بتوعية المجتمع من خلال الخيمة الذكية التي أنشأتها مديرية مكافحة المخدرات بمنطقة مكة المكرمة والتي تقدم التوعية بأضرار المخدرات والعلاج من خلال التسجيل في برامج العلاج، واقامة دورات تدريبية للرجال والنساء من أفراد المجتمع بالقاعة المخصصة للتدريب والمسرح الذي يتحوي على ١٠٠٠ مقعد.