بالصور.. إزالة اعتدائين بالمندسة في المدينة المنورة
تمكنت الفرق الرقابية بـ بلدية المندسة من إزالة إعتدائين عباره عن تحديد أرض بجريد نخيل ووضع زرائب ومزروعات بمساحه 1500 متر تقريبا.
وقالت أمانة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تمكنت الفرق الرقابية بـ بلدية المندسة من إزالة إعتدائين عباره عن تحديد أرض بجريد نخيل ووضع زرائب ومزروعات بمساحه 1500 متر تقريبا و بناء دورة مياه وتحديدها بالبلك بمساحه 500 متر تقريبًا.
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44089 ] نشر منذ 21 دقيقة
اتركوا عباد الله تعيش في ارض الله ,,
,, اراضٍ مفتوحه للشمس والقمر ، مافيها الا الحصاني تطارد ، افسحوا للناس تتوسع فيها وتنتفع منها ,,
,, ليش الحسد والتنغيص عليهم ..!!؟؟