بالصور.. إزالة اعتدائين بالمندسة في المدينة المنورة

نايف السالم(صدى):

تمكنت الفرق الرقابية بـ بلدية المندسة من إزالة إعتدائين عباره عن تحديد أرض بجريد نخيل ووضع زرائب ومزروعات بمساحه 1500 متر تقريبا.

وقالت أمانة المدينة المنورة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تمكنت الفرق الرقابية بـ بلدية المندسة من إزالة إعتدائين عباره عن تحديد أرض بجريد نخيل ووضع زرائب ومزروعات بمساحه 1500 متر تقريبا و بناء دورة مياه وتحديدها بالبلك بمساحه 500 متر تقريبًا.