بالصور.. مدير دار الملاحظة بأبها يزور جمعية البر

سعيد العجل(صدى):

قام مدير دار الملاحظة الاجتماعية بأبها الأستاذ خالد بن إبراهيم العاصمي بزيارة إلى جمعية البر بأبها التقى خلالها فضيلة أمين عام الجمعية الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس الذي رحب بسعادته.

وأشاد العاصمي بالدور الرائد الذي تقدمه الجمعية في مساعدة المحتاجين وتقديم البرامج التي تعود على المجتمع بالفائدة والنفع مثنيا على جهودها في عقد شراكات مع قطاعات المجتمع المختلفة من ضمن هذه القطاعات دار الملاحظة الاجتماعية بأبها مثمناً للجمعية وأمينها الدور الذي تطلع به.

كما تناول اللقاء بحث أوجه التعاون المستقبلية ما بين الجمعية والدار في سبيل تنفيذ بعض البرامج التي من شأنها توعية و تثقيف الشباب في مرحلة المراهقة وحمايتهم من الأفكار الهدامة وتعزيز السلوك الإيجابي لديهم وفي ختام اللقاء التقطت بعض الصور التذكارية.

