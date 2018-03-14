معالجة تمدد شرياني على وشك الانفجار بألماني عسير

محمد بن طحيطح (صدى):

قام مستشفى السعودي الألماني بعسير، بإجراء عملية إيقاف تمدد شرياني لأحد المرضي المحولين إليها.

وكان حضر المراجع البالغ من العمر ” 34 عاما ” محولا من احدي المستشفيات بعد أن كان يعاني من ألام حاده بالجانب الأيسر من البطن، وتم تشخيصه هناك من خلال الأشعة المقطعية علي أنه ورم كبير من الكلية اليسري ولكن بعد فحص الأشعة المقطعية التي أجريت له؛ تبين أن الموجود بالأشعة ليس ورم بل تمدد شرياني ضخم من الشريان الكلوي الأيسر بحجم(9×8 سم) و موجود بجوار الكلية اليسري وبه أثار انفجار (تمدد شرياني حرج غير مستقر علي وشك الأنفجار) فتم علي متابعة حالة المريض وتجهيزة لإجراء عملية نظرا لخطورة الحالة حيث ان حدوث انفجار أخر يحمل نسبة وفاة لاتقل عن 80% لصعوبة وقف النزيف في هذه الحالة.

وخلال أيام تم تجهيز المريض علي نحو عاجل لعمل اجراء بديل للتدخل الجرحي المباشر تلافيا للمخاطر الكبيرة التي تحملها مثل هذا النوع من الجراحات، وذلك عن طريق محلولة حقن التمدد الشرياني والثقب الموجود به باستخدام أجسام حلزونيه معدنية تعمل علي وقف سريان الدم وتساعد علي التجلط (coils) مع حقن مادة جيلاتنية لملء تجويف التمدد وتفريغه من الدم (GEL FOAM) .

وجاء ذلك باستخدام القسطرة التداخلية وتحت توجية جهاز الأشعة، وتم إجراء العملية بمخدر موضعي وبعدها بثلاث أيام تم عمل متابعه للتمدد بالأشعة المقطعية التي أظهرت توقف تام كامل لسريان الدم داخل التمدد الضخم وتجلط للدم بداخله، وسمح للمريض بالخروج بعد أن تم الـتأكد من زوال خطر حدوث أنفجار ونزيف .