حماية الحياة الفطرية يستعرض وجود 13 نمراً لحمايتهم من الإنقراض

عبدالعزيز القثامي(صدى):

استطاع مركز الأمير سعود الفيصل لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، والذي يقع في محافظة الطائف، إنتاج ثلاثة عشر نمراً عربياً داخل المركز, واستعرض تقرير تلفزيوني بقناة ” العربية ” ، وجود نمور داخل المركز، تحمل أسماء عربية مثل ” همسة ” و ” فريدة ” و ” سعود ” ، بهدف حفظها وتكوين هوية محلية لها.

ويُعدّ النمر العربي أحد الحيوانات المهددة بالانقراض؛ إذ تشير الدراسات العالمية إلى أن أعداد النمر العربي لا تزيد على مائتي نمر.

ويستوطن النمر العربي المناطق الجبلية في البلاد العربية، من جبال فلسطين والأردن شمالاً، مروراً بالجبال الواقعة في المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الغربية من المملكة، وجبال اليمن، وجبال ظفار ومسندم في سلطنة عمان.

وتختلف الفصيلة العربية من النمور عن باقي الفصائل؛ حيث إن حجمها أصغر بكثير من النمور الأخرى، فلا يتجاوز حجم الذكر 35 كجم ولا تتجاوز الأنثى 25 كجم، كما تتميز بلونها الفاتح.

ومما يصعّب عملية تكاثر النمر العربي أنه حيوان خجول ويحب العيش وحيداً؛ فلا تلتقي الذكور والإناث طوال العام إلا في فترة التزاوج التي لا تتجاوز عدة أسابيع.

ويعمل مركز الأمير سعود الفيصل على حماية هذا النوع المهدد بالانقراض؛ لإعادة توطينه في المحميات الطبيعية داخل المملكة.