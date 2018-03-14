قطان يلتقي رئيس مجلس النواب المصري

رحاب فتحي(صدى):

زار وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية، أحمد بن عبدالعزيز قطان، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس النواب المصري، الدكتور علي عبد العال، في إطار توديعه لكبار المسئولين في جمهورية مصر العربية بعد انتهاء فترة عمله كسفير للمملكة العربية السعودية لدى جمهورية مصر العربية.

وأكد ” قطان ” خلال اللقاء على عمق ومتانة العلاقات السعودية المصرية، مشيراً إلى اللقاء الأخير الذي جمع بين صاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- مع الدكتور علي عبد العال خلال زيارة سموه الأخيرة لمصر والذي بحثا خلاله التعاون البرلماني بين البلدين الشقيقين.

وأشاد معاليه بالزيارة التي قام بها رئيس البرلمان المصري للمملكة العربية السعودية مؤخراً، مؤكداً أنها كانت زيارة ناجحة للغاية ووثقت العلاقات بين مجلس الشورى السعودي والبرلمان المصري.