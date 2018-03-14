المدير الفني لمنتخب البرازيل يزور نيمار

ماجد محمد(صدى):

قام المدير الفني للمنتخب البرازيلي الأول لكرة القدم، أدينور ليوناردو باتشي “ تيتي ” ، اليوم الأربعاء، بزيارة مهاجم فريقه نيمار دا سيلفا, جاء هذا للوقوف على طبيعة سير عملية التعافي الخاصة به, بعد خضوعه أخيراً لعملية جراحية في القدم.

وجاءت زيارة المدرب البرازيلي لنيمار قبل أيام قليلة من رحلته إلى روسيا مع منتخب بلاده لخوض مباراة ودية, وتواجد تيتي، طبقاً لما نشره اليوم موقع غلوبو سبورت الرياضي البرازيلي، أمس الثلاثاء، بمنزل نيمار الواقع على السواحل الجنوبية لمدينة روي دي جانيرو البرازيلية.

ويقضي مهاجم باريس سان جيرمان (26 عاماً), في البرازيل فترة تعافي من آثار العملية الجراحية التي خضع لها مطلع مارس الجاري، بعد أن تعرض لإصابة بكسر في “ مشط القدم ” خلال مباراة بالدوري الفرنسي.

وخلال الأيام الأخيرة استقبل نيمار في منزله رئيس نادي باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، الذي أراد بزيارته هذه دحض الشائعات التي تتحدث عن عودة محتملة لنيمار للدوري الإسباني بعد أن أصبح في الموسم الماضي الصفقة الأغلى في تاريخ كرة القدم.

ودفع باريس سان جيرمان 222 مليون يورو (274 مليون دولار) لبرشلونة من أجل الحصول على خدمات نيمار.

ومن المقرر أن يغيب نيمار عن الملاعب حتى منتصف مايو المقبل، مما يهدد استعداداته لمونديال 2018 الذي ينطلق في منتصف يونيو المقبل.

كما يأمل تيتي في أن يلحق نيمار بمعسكر المنتخب البرازيلي الذي يبدأ في 21 مايو بريو دي جانيرو.

وقال تيتي متحدثاً عن نيمار خلال المؤتمر الصحافي الذي أعلن فيه هذا الأسبوع عن قائمة منتخب البرازيل استعداداً لوديتيه أمام روسيا وألمانيا هذا الشهر: “ إنه لاعب مختلف، إنه أحد أفضل ثلاثة لاعبين بالعالم ” .