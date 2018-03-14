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غدًا.. ميلان يحل ضيفًا على أرسنال في الدوري الأوروبي

غدًا.. ميلان يحل ضيفًا على أرسنال في الدوري الأوروبي
نواف السالم(صدى):

يحل ميلان الايطالي غداً، ضيفاً على نظيره أرسنال الانجليزي ، في المباراة التي ستقام على استاد الامارات ، ضمن اياب دور الـ 16 من مسابقة الدوري الاوروبي لكرة القدم .

وكان لقاء الذهاب بين الفريقين ، انتهى بفوز ارسنال على ميلان بهدفين دون رد في اللقاء الذي اقيم على ملعب السان سيرو بميلان .

وفي المباراة الثانية يحل بوروسيا دورتموند الالماني ضيفاً على فريق رد بول النمساوي ، وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين والتي اقيمت في المانيا انتهت بفوز الفريق النمساوي بهدفين مقابل هدف .


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