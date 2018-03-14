نفاذ تذاكر مباراتي السعودية أمام مصر وروسيا بالمونديال

نواف السالم(صدى):

أعلن موقع ” فيفا ” الرسمي ، الخاص بتذاكر مباريات كأس العالم ، عن نفاذ تذاكر مباراة الافتتاح المقامة بين المنتخبين الروسي والسعودي ، بالإضافة إلى نفاذ تذاكر مباراة مصر أمام السعودية .

وأشار الموقع ، إلى أنه لا يزال متاحًا أمام الجماهير ، شراء تذاكر مباراة الأوروغواي والسعودية ، من خلال الموقع الرسمي لـ ” فيفا ” ، خلال مرحلة البيع الثانية .

وكانت قد انطلقت مرحلة جديدة لبيع التذاكر ، يوم أمس الثلاثاء ، لتستمر حتى 3 أبريل المقبل ، وهو ما يمثل فرصة جديدة لشراء تذاكر المونديال الروسي ، وحضور مباريات المنتخب .