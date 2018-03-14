القويحص يعيد هيكلة وكالات الأمانة

حسين العلي(صدى):

أصدر معالي أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، عدة قرارات تقضي بإعادة هيكلة بعض الإدارات العليا بالأمانة وتفويض الصلاحيات للمستويات التنظيمية، وذلك بهدف تسهيل إجراءات العمل وإعطاء القدر الكافي من المرونه وتيسير أمور المواطنين والعمل على إنجاز معاملاتهم في أسرع وقت ممكن، وبعد موافقة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف بن عبدالملك آل الشيخ، حيث يأتي ذلك بهدف تطوير الهيكل التنظيمي للأمانة وبما ينعكس على تطوير الأعمال والاستفادة من ذوي الخبرات العالية لقيادة المناصب العليا بالأمانة .

شمل القرار إعادة هيكلة وكالة التعمير والمشاريع بالأمانة وفصلها إلى وكالتين لتصبح وكالة للتعمير ووكالة للمشاريع، وتكليف سعادة المهندس خالد بن عبدالحفيظ فدا بالعمل وكيلا لأمين العاصمة المقدسة للتعمير.

كما تَضَمّن القرار ارتباط الادارة العامة للسيول والادارة العامة للطرق والادارة العامة للحدائق وعمارة البيئة وادارة الدراسات والتصاميم ومكتب تنسيق تنفيذ المشاريع بوكالة المشاريع، في حين ترتبط بوكالة التعمير أربعة ادارات هي: الادارة العامة للتخطيط العمراني والادارة العامة للاراضي والممتلكات والادارة العامة للتنمية والتطوير وادارة التخطيط الحضري .

وأكد معالي أمين العاصمة المقدسة أن القرارات جاءت في إطار دعم وتطوير أعمال الأمانة المختلفة بما يتواكب مع المتغيرات، والعمل على الارتقاء بالهياكل التنظيمية للوكالات والادارات العامة بالأمانة، بما يساهم في لتطوير العمل، والارتقاء بمستوى الأداء ، بالإضافة إلى تحقيق تطلعات ولاة الأمر – حفظهم الله – وحكومتنا الرشيدة في تقديم أفضل الخدمات للمواطنين.