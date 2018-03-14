الفضلي يدشن نظام نقل مياه ” الطائف – الباحة “

سعيد العجل(صدى):

دشن معالي وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي مشروع نظام نقل مياه الطائف- الباحة الذي تتجاوز تكلفته مليارا و٤٠٠ مليون ريال، بعد أن تم استكمال جميع أعمال المشروع النهائية.

وبين معالي محافظ التحلية المهندس علي بن عبدالرحمن الحازمي أن المشروع الذي بدأت الاستفادة منه بشكل جزئي عام ٢٠١٦ يضم ٨ خزانات بسعة ٣١٦ ألف و ٥٠٠ م٣، إضافة إلى خطوط نقل بطول ٢٢١ كلم، علاوة على محطة ضخ رئيسة، ومحطات طرفية ومحطات تعبئة، مشيراً إلى أن هذا المشروع يُعد من أكبر وأهم مشاريع المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة، ويخدم العديد من المحافظات والقرى من أبرزها (الطائف- سديره -شقصان – نقطة القاعدة العسكرية – قيا – غزايل -نقطة ابو راكة – المندق – مدينة الباحة)، ويضخ لقرى جنوب الطائف كمية قدرها ٤٠ ألف م٣ يوميا، وأيضا لمنطقة الباحة كمية قدرها ٤٠ الف م٣ يوميا.

وأوضح معالي الحازمي أن هذا المشروع يأتي ضمن خطط المؤسسة لتطوير الآليات التي تحقق الاستدامة، ورفع كفاءة إمدادات المياه، ويُلبي توجهات القيادات الرشيدة ومساعيها نحو توفير الأمن المائي للمواطنين، والنهوض بقطاع المياه لمواكبة الخطط الطموحة وتحقيق الرؤى الإستراتيجية في إطار مبادرات التحول الوطني 2020 ورؤية المملكة 2030م.