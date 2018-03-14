بعد هزيمته أمام أرسنال.. ميلان في موقف صعب بالدوري الأوروبي

نواف السالم(صدى):

قالت مصادر إعلامية بعد أن تلقى ميلان صدمة لم تكن متوقعة بالهزيمة على ملعبه أمام أرسنال 0-2 ذهاباً، بات الفريق الإيطالي بحاجة إلى عودة صعبة تتمثل في تسجيل هدفين على الأقل من أجل قلب الموازين لصالحه عندما يحل ضيفاً على الفريق الإنجليزي غداً الخميس، في إياب دور الـ16 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم.

وأضافت المصادر وجاءت هزيمة دورتموند في مباراة الذهاب الخميس الماضي، لتشكل ضغوط كبيرة على النمساوي بيتر شتوغر المدير الفني للفريق، لدى قيادة الفريق في مباراة الإياب المقررة في بلاده، إذ لم يعد أمامه أي هامش للخطأ كما بات مطالباً بإيجاد الحلول للتقدم المبكر من أجل تفادي الخروج من البطولة.

وتابعت : يحظى مشوار الدوري الأوروبي بأهمية كبيرة لدى الفريق نظراً لأنها تمثل الفرصة الوحيدة أمامه لاعتلاء منصة التتويج هذا الموسم، في ظل تفوق بايرن ميونخ بفارق 21 نقطة على دورتموند في صدارة “ البوندسليغا ” .

وتوقعت المصادر أن يخوض دورتموند مباراة الغد بثقة عالية بعد الانتصار المثير الذي حققه أمام آينتراخت فرانكفورت 3-2 الأحد، في مباراة حسمت في الوقت القاتل.