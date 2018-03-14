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القبض على راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 396 ألف جنيه و25 ألف ريال سعودي

القبض على راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 396 ألف جنيه و25 ألف ريال سعودي
القاهرة(صدى):

قامت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، بالقبض على راكب في أثناء محاولته تهريب مبلغ 396 ألف جنيه، و25 ألف ريال، داخل إحدى الحقائب.

وقالت مصادر إعلامية : اشتبه أفراد أمن المطار فى الراكب ” أحمد. م. ع ” ، صاحب مكتب استيراد وتصدير من محافظة الدقهلية، في أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة متجهة إلى إحدى الدول العربية.

وأضافت المصادر : وبتفتيش حقائبه عُثر على 396 ألف جنيه، و25 ألف ريال، وبمواجهته أقر المذكور بملكيته للمضبوطات وإعداد الحقائب لاستخدامها فى عملية التهريب.


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