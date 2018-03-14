القبض على راكب بمطار القاهرة حاول تهريب 396 ألف جنيه و25 ألف ريال سعودي
قامت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي، اليوم الأربعاء، بالقبض على راكب في أثناء محاولته تهريب مبلغ 396 ألف جنيه، و25 ألف ريال، داخل إحدى الحقائب.
وقالت مصادر إعلامية : اشتبه أفراد أمن المطار فى الراكب ” أحمد. م. ع ” ، صاحب مكتب استيراد وتصدير من محافظة الدقهلية، في أثناء إنهاء إجراءات سفره على متن رحلة متجهة إلى إحدى الدول العربية.
وأضافت المصادر : وبتفتيش حقائبه عُثر على 396 ألف جنيه، و25 ألف ريال، وبمواجهته أقر المذكور بملكيته للمضبوطات وإعداد الحقائب لاستخدامها فى عملية التهريب.
(( ابوفهد )) صقر بن عقاب شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6512 ] نشر منذ 1 ساعة
طارت فلوسك الله يخلف