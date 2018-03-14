انطلاق أولى رحلات ” الدروب العتيقة ” .. غدا

نايف السالم(صدى):

تنطلق غداً أول رحلات برنامج ” الدروب العتيقة ” على طريق الحج الكوفي ” درب زبيدة ” أبتدأ من فيد التاريخية عاصمة الطريق ومنتصف المسافة بين مكة المكرمة وبغداد إلى قرية البعايث أخر محطة للدرب في منطقة حائل، مروراً بجميع محطات الدرب لمسافة 130 كم مشياً على الأقدام .

ويهدف البرنامج، الى التعريف بدروب الحج و طرق التجارة القديمة في المملكة و تثقيف المجتمعات المحلية الواقعة على هذه الدروب بأرثها التاريخي وعمقها الحضاري .

وتحدث الينا صاحب الفكرة ورئيس الفريق الأستاذ فريح الشمري ، عن هذا البرنامج وقال ” إنه من واجبنا الوطني نحن كمهتمين بالتاريخ ومرشدين سياحيين أن نبرز حضارتنا للعالم و أن ننقل للاجيالنا القادمة حضارتهم وموروثهم التاريخي و ارثهم الحضاري وعوامل الجذب السياحي لذلك اتت فكرة ” الدروب العتيقة ” التي سوف تسلط الضوء على الطرق القديمة في المملكة عبر رحلات قادمة ” .

وعبر رئيس الفريق عن شكره لمقام خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد وسمو رئيس الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني لما يولونه من أهتمام بالقطاع السياحي وجعله أحد أهم ركائز رؤية المملكة 2030 .

ويعد هذا البرنامج هو البرنامج الاول من نوعه بالمملكة ويضم اربعة أعضاء من المهتمين بالسياحة الثقافية والبيئة وهم :

فريح بن خلف الشمري

تركي بن حمود المحيفر

عمر بن عبدالله الشلاقي

خالد بن فهد الشمري.

ولقي البرنامج رعاية من مجلس التنمية السياحية وغرفة حائل ودعم من مجموعة الرواد العالمية .