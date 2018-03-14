بالصور.. تعليم الشرقية يباشر سقوط جزء من سقف مدرسة

نايف السالم(صدى):

شهد مجمع العوامية الابتدائية والمتوسطة الثانية ، يوم الإثنين الماضي، سقوط طبقة إسمنتية من سقف الممر الخارجية للفصول الدراسية .

وتعد هذه الحادثة هي الأولى، منذ تولي مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية ، الدكتور ناصر الشلعان ، مهام الإدارة ، بعد صدور قرار بتكليف وزير التعليم أحمد العيسى له .

ومن جانبه، أوضح المتحدث الإعلامي لتعليم الشرقية ، سعيد الباحص ، إن حادثة سقوط القطع الإسمنتية ، كانت في وقت متأخر من مساء أول أمس ، بعد خلو المدرسة تمامًا من الطالبات ، لتباشر فرق الصيانة على الفور الموقع ، وتبدأ في معالجة الحالة ، ورفع تقرير فني بأسباب ما حدث .

وأشار ” الباحص ” ، إلى أن مدير عام التعليم ” الشلعان ” ، بدأ بالبحث في الأمر ، حيث وجه بعقد اجتماع للجنة الطوارئ بالإدارة ، لمناقشة الحادث ، وكافة الأمور المتعلقة بالمبنى المدرسي .

