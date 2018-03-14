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الوليد بن طلال يبيع حصته من فندق ” فورسيزون “

الوليد بن طلال يبيع حصته من فندق ” فورسيزون “
عادل الحربي(صدى):

أكدت صحيفة بريطانية ، إن الأمير الوليد بن طلال ، قام ببيع حصته في فندق ” فورسيزون ” بالعاصمة السورية دمشق .

وأشارت الصحيفة ، إلى أن الصفقة عادت على ” بن طلال ” بمبلغ ضخم ، بعدما تحول خلال الثورة السورية ، إلى مقر إقامة لبعثات وكالات الأمم المتحدة ، ومجموعات الإغاثة والدبلوماسيين والزائرين إلى سوريا .

وكان الأمير الوليد ، قد افتتح فندق فورسيزون عام 2006 ، كأول فندق خمس نجوم في دمشق .


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 45 دقيقة

وهو كيف يفتح فندق في سوريا وداري انهم في حرب
الله المستعان

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