الوليد بن طلال يبيع حصته من فندق ” فورسيزون “
أكدت صحيفة بريطانية ، إن الأمير الوليد بن طلال ، قام ببيع حصته في فندق ” فورسيزون ” بالعاصمة السورية دمشق .
وأشارت الصحيفة ، إلى أن الصفقة عادت على ” بن طلال ” بمبلغ ضخم ، بعدما تحول خلال الثورة السورية ، إلى مقر إقامة لبعثات وكالات الأمم المتحدة ، ومجموعات الإغاثة والدبلوماسيين والزائرين إلى سوريا .
وكان الأمير الوليد ، قد افتتح فندق فورسيزون عام 2006 ، كأول فندق خمس نجوم في دمشق .
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44089 ] نشر منذ 51 دقيقة
موفق ,,
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26194 ] نشر منذ 46 دقيقة
طيب
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 290 ] نشر منذ 45 دقيقة
وهو كيف يفتح فندق في سوريا وداري انهم في حرب
الله المستعان