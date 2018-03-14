الحضري: اعتبر ” تركي آل الشيخ ” واحدا من المصريين

ماجد محمد(صدى):

أكد عصام الحضري حارس مرمى فريق التعاون ومنتخب مصر، على دور تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة في مساندة الرياضة المصرية.

وقال الحضري: نشكر معالي المستشار على ما يقدمه لمصر وعلى هذا الحدث الذي يريد الجميع المشاركة فيه.

وأضاف، مخاطبًا آل الشيخ: نجحتَ في إقامة حدث جمع كل الناس في مصر، بلدك الذي أنت واحد من أهله.. أشكرك على البطولة وعلى الدعم.

وافتُتحت بطولة الألعاب الإلكترونية، أمس الثلاثاء، بمباراة بين آل الشيخ والفنان المصري محمد هنيدي، انتهت بالتعادل بينهما. واختار آل الشيخ اللعب بالمنتخب السعودي، فيما لعب هنيدي بفريق ريال مدريد.