شرطة الجوف تواصل حملتها اليومية لضبط مخالفي أنظمة العمل والإقامة

علي العنزي(صدى):

تواصل شرطة منطقة الجوف بصفة يومية المشاركة مع عددٍ من الجهات الحكومية بتنفيذ حملة “وطن بلا مخالف”، المعنية بتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

وأوضح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الجوف المقدم يزيد بن سعود النومس، أن الحملة استهدفت هذا اليوم مواقع تجمع الوافدين، على غرار المشاريع الزراعية بمركزي ميقوع وبسيطا، وضبطت مجموعة من المخالفين لنظامي الإقامة والعمل، جرت إحالتهم للجهات ذات الاختصاص.

ودعا المقدم النومس المواطنين والمقيمين إلى التعاون مع الأجهزة الأمنية من خلال الإبلاغ عن أي مخالف على رقم العمليات (999)، وعدم التهاون أو التستر عليهم أو تشغيلهم أو إيوائهم، حتى لا يتعرضون للمسائلة والعقوبة لمخالفتهم الأنظمة والتعليمات لمتعلقة بهذا الصدد.