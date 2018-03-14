” حساب المواطن ” يعلن منع الحجز على مبالغ الدعم
قام برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد لمنع الحجز على مبالغ دعم البرنامج.
وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : كما وجهت مؤسسة النقد البنوك التجارية بعدم المساس بمبالغ الدعم، حرصًا منا برنامج على استلام جميع المستحقين للدعم.
(( ابوفهد )) صقر بن عقاب شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6512 ] نشر منذ 2 ساعتين
يحجزون على 300 ريال اللي بيحجز على الواحد ويعرف ان رصيده 300 يمكن يزيدهم ويعتبرها صدقه لوجه الله
(( ابوفهد )) صقر بن عقاب شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6512 ] نشر منذ 1 ساعة
الله اكبر 300 الف يحجزونها الخلاء
الشرقيه[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 45 دقيقة
ههههههه
اسف أعلم أن الضحك بدون سبب من قلة الادب
اكرر آسفي للجميع