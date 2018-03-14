” حساب المواطن ” يعلن منع الحجز على مبالغ الدعم

حمود العنزي(صدى):

قام برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد لمنع الحجز على مبالغ دعم البرنامج.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : كما وجهت مؤسسة النقد البنوك التجارية بعدم المساس بمبالغ الدعم، حرصًا منا برنامج على استلام جميع المستحقين للدعم.