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” حساب المواطن ” يعلن منع الحجز على مبالغ الدعم

” حساب المواطن ” يعلن منع الحجز على مبالغ الدعم
حمود العنزي(صدى):

قام برنامج حساب المواطن، اليوم الأربعاء، بالتنسيق مع وزارة العدل ومؤسسة النقد لمنع الحجز على مبالغ دعم البرنامج.

وقال البرنامج عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : كما وجهت مؤسسة النقد البنوك التجارية بعدم المساس بمبالغ الدعم، حرصًا منا برنامج على استلام جميع المستحقين للدعم.


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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 43 ] نشر منذ 45 دقيقة

ههههههه
اسف أعلم أن الضحك بدون سبب من قلة الادب
اكرر آسفي للجميع

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