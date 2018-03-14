” انهيار أسعار السيارات ” يثير الجدل حول حلم السيارة على تويتر

عادل الحربي(صدى):

دشن مغردون، اليوم الأربعاء, وسم “ انهيار أسعار السيارات ” عبر موقع التواصل الاجتماعي” تويتر ” ، جاء هذا تداولاً مع أنباء عن انهيار أسعار السيارات، حيث علق مغرد بقوله “ الحقيقة إنه ليس انهياراً إنما عودة الأسعار إلى وضعها الطبيعي وهذا تصحيح للسوق وبإذن الله يلحقه العقار ” .

وعلق أحمد الرويلي بقوله: “ اللي بيشتري الفتره دي خسران بكل ما تحمله الكلمة من معنى لان الجاي أحسن واحسن، خلال الأشهر القليلة الجاي, بتاخذ اطلق سيارة كنت تحلم فيها بتراب الفلوس، وخلي جشع وطمع اصحاب المعارض والشركات ونصبهم ينفعهم اللحين ” ، كما أكد مغردون أن الأسعار نار، ولم يطرأ عليها تغير بل الأسعار في ازدياد بسبب الضرائب.

وعلق معاذ عبدالله: “ فيه نزول بالمستعمل اللي راح على مديله ٤ سنوات وطالع فقط أما الجديد وين ينزل والضريبة رافعه سعره!! اللكزس 2018 تقريبا ٣٨٨ الف ضريبته لحالها ١٩ الف تقريبا =٤٠٧ وين النزول!! ” .

وقالت مغردة: “ أهم شي الفورد.. علشان اشتريها بشهر عشره واصدم سيارات اخواني كلهم ” .

وعلق بدر البراك بقوله: “ غير صحيح الانهيار ولكن الناس تتمنى الانهيار من سنوات ولن يحصل هذا ابداً فكيف تنهار والوكالة مرتفع سعرها !؟!؟!؟ الي يجاوبني جواب مقنع والله ان له سياره! ” .

وكتب عبدالله العتيبي: “ كلام فاضي إلا كل سيارة ارتفع سعره 5% بسبب الضريبة لاحد يفتي والمشكله ما فيه سيارات تجلس شهر تنتظر والطلبات متكدسه بالمعرض خاصة كامري 18 واكورد ستندر تقول مخدرات مو سيارات ” .