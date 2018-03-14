إطلاق برامج معايير التعلم المبكر لرياض الأطفال بتعليم عسير

محمد بن طحيطح(صدى):

أطلقت الإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ممثلة في إدارة رياض الأطفال ، البرنامج الوزاري (معايير التعلم المبكر النمائية ) للعمر من 3-6 أعوام، بالشراكة مع شركة ” تطوير ” للخدمات التعليمية ، والجمعية الوطنية الأمريكية لتعليم الأطفال NAEYC ، بمركز التدريب التربوي بأبها .

وأشارت مديرة البرامج والأنشطة بالإدارة العامة لرياض الأطفال بوزارة التعليم ” منفذة الدورة الأولى ” الأستاذة إيمان العيفان، أن البرنامج يستهدف (1500) تربوية على مستوى المملكة، ويهدف إلى تعميق فهم المعلمات لمحتوى المعايير بغرض بناء قدراتهن على تطبيق معايير التعلم المبكر النمائية بشكل كامل في التخطيط اليومي لبرنامج الأطفال ، و الممارسات التربوية ، و التعلمية اليومية ، ليشكل إطارًا موحدًا لتعلم الأطفال في المملكة ، وركيزة أساسية لضمان جودة عالية في تعلم الأطفال .

من جانبها أوضحت مديرة إدارة رياض الأطفال بتعليم المنطقة الأستاذة فوزية عزيز، أن البرنامج يهدف إلى تمكين معلمات رياض الأطفال من تطبيق معايير التعلم المبكر في روضاتهن وفق الممارسات الملائمة نمائيًا ، مشيرة إلى أن البرنامج سينفذ على ثلاث فئات بمعدل يومين لكل فئة ، ويستهدف إعداد أكثر من ستين متدربة على مستوى منطقة عسير .